Para muchos, la cena de empresa de Navidad es una de las fechas claves en el calendario festivo, ya que permite no solo disfrutar con los compañeros del trabajo en un ambiente distendido y muy diferente, sino que es la excusa perfecta para salir un rato de fiesta.

Pero no todo el mundo trabaja en una empresa y tiene la posibilidad de acudir a este tipo de eventos. Y por ello, se ha organizado en Menorca «una cena de empresa para los que no tienen cena de empresa», destinada a juntar autónomos, trabajadores freelances, desempleados o cualquiera que se quiera apuntar, como trabajadores de empresas que por los motivos que sea no organizan cenas de empresa.

El impulsor de esta iniciativa es Juan Gil Miqueo, un programador informático, natural de Barcelona y que reside en Menorca desde hace ocho años. La convocatoria la lanzó hace unos días por redes sociales y este miércoles lo ha vuelto a recordar.

Mañana, jueves 15 de Diciembre a las 20:30 organizamos en Menorca una cena de empresa para los que no tienen cena de empresa. Freelances, trabajadores en remoto, desempleados y quien quiera apuntarse. Si estáis en la isla podéis enviarme DM. @esdiarimenorca, ¿Nos ayudáis? — juanmiqueo (@juan_miqueo) December 14, 2022

La cena tendrá lugar este jueves a las 20,30 horas en el restaurante Way del puerto de Maó, y hasta el mediodía de este miércoles ya hay siete personas apuntadas.

El organizador del evento explica a este diario que la iniciativa surgió a raíz de un evento que tuvo lugar en Madrid, donde conoció a un informático de Logroño que hacía ya muchos años que organizaba estas particulares cenas de empresa, con el objetivo de abrir más el círculo social y huir de la vorágine individualista y «no perder el contacto con otras realidades que tenemos muy cerca. «Me llamó la atención y pensé que podríamos organizar algo similar en Menorca», donde «hay mucho talento» de personas que trabajan telemáticamente desde Menorca para grandes empresas, que «no sabemos ni siquiera que viven aquí» y también «hay personas que llevan muchos años sin trabajar y que quizás han perdido la esperanza», y espera que este tipo de eventos pueda reunirlos en una misma mesa para celebrar juntos la llegada de la Navidad.

Si alguna persona está interesa en acudir a esta cena de empresa puede contactar con el impulsor a través de las redes sociales o enviarle un correo electrónico a juan.miqueo@mybooking.es.