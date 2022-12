La oposición del Ayuntamiento de Ciutadella considera que el equipo de gobierno ha actuado con falta de previsión e ineficacia en el matadero municipal, lo que ha impedido a los productores locales el sacrificio de los 400 pavos que habían criado para estra Navidad. PP y Ciudadanos sostienen que lo sucedido es el resultado de no haber dotado la instalación con los equipos exigidos por la normativa en vigor para el sacrificio de las aves de corral de mayor tamaño.

Es su responsabilidad dar respuesta a los productores, «lo que implica un trabajo que no se ha hecho» según indica la portavoz del PP, Juana Mari Pons Torres: «Ahora todo son excusas, se lavan las manos y no son capaces de afrontar y resolver este problema, que no es nuevo, sino el resultado de no haber llevado a cabo la instalación de los equipos exigidos por la normativa en vigor para el sacrificio de los pavos».

La diputada balear de la misma formación, Asunción Pons, denuncia el incumplimiento de los acuerdos que aprobó el Parlament hace dos años, a propuesta de su grupo, para que Govern y Consell definieran el futuro del matadero de Ciutadella, y lamenta que hayan dado ayudas a los de Palma y Manacor pero no al del poniente insular.

La enmienda del PP supuso la incorporación de una partida de 50.000 euros al presupuesto autonómico para definir el futuro de la instalación y articular medidas que lo hicieran viable. «Nada de esto se ha hecho», sostiene Asunción Pons.

La postura de Ciudadanos

Por su parte Ciudadanos, a través de su concejal, Isabel León, pedirá el jueves en el pleno que se estudie con los productores de pavos la posibilidad de adaptar el matadero para que se puedan sacrificar estos animales. Además propondrá mantener activa la línea de sacrificio de pavos todo el año para poder asumir la demanda del resto de Balears, donde tampoco se presta el servicio.

León explica que «los productores de pavos están indignados por la pérdida de ingresos que les supone no poder sacrificar este año a sus animales, ya que no pueden ni en Ciutadella ni en Maó, así que no tienen alternativa».

«Queremos que el Ayuntamiento de Ciutadella apoye a estos productores y se sienten a hablar con ellos para valorar si el volumen de producción que tienen hace viable la inversión que supondría adaptar las instalaciones existentes a estas aves, de un tamaño significativamente superior al resto de aves de corral», apunta.