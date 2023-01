La campaña de Navidad en el comercio insular está recuperando la normalidad previa a la pandemia, en opinión de la mayoría de comerciantes consultados por este diario. Como denominador común coinciden en que no existe la misma animación que en años precedentes, pero las ventas se corresponden a la época en la que nos encontramos, influenciada por la relación de promociones anteriores durante el otoño que descentralizan las de las fechas más señaladas. A esta circunstancia se suma la inevitable competencia de la venta on line asumida por los pequeños y medianos empresarios a la hora de efectuar sus previsiones.

Las costumbres del consumo navideño a día de hoy poco o nada tienen que ver con las de hace apenas un decenio. Desde la irrupción de internet a la libre disposición de descuentos o periodos de rebajas en cualquier mes o semana del año, las campañas de ventas puntuales, como la de Navidad, cada vez se alejan más de la alta facturación que tenían en tiempos pretéritos.

La sensación es que hay movimiento en la calle, «han llegado visitantes porque se ven y también los menorquines circulamos pero si te fijas bien en las tiendas no hay ninguna aglomeración, no se ve bullicio dentro», señala Vicente Cajuso, presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca. Esta circunstancia la justifica, un año más, por el aumento imparable de las ventas a través de la red, sin que la plataforma insular que agrupa a muchos comercios creada a tal efecto, Xuroa, haya conseguido incrementar su facturación, indica. Se mantiene pero no crece.

Ente el black friday y la semana de los stocks cuando llega Navidad mucha gente ya tiene las compras hechas, opinan desde Calzados Torres y Mom Kids Concept Store, ambas en Ciutadella. Los vales del Consell también han contribuido a las ventas, «aunque en noviembre fue más flojo, quizás porque hubo menos, pero esperamos compensarlo con lo que estamos haciendo en diciembre y la semana de reyes», indica la encargada de esta última.

Los comerciantes de la Isla pueden trabajar con una tranquilidad mayor a la que desearían en este periodo navideño porque «hay menos animación, pero al final el resultado es el mismo porque se adelantan las rebajas y en el black friday se vendieron muchas prendas de abrigo aprovechando los descuentos», señala Rosa Villalonga de Dress Code Boutique, en Maó.

La presidenta de Mô Comercial, Maria José Soriano, al frente de la Floristería Hortícola Balear, se muestra satisfecha a falta de la última semana de la campaña de Navidad, «aunque esto va por sectores y hasta final de enero no pasaremos balance con la asociación, pero yo no tengo ninguna queja hasta ahora».

La vicepresidenta, Concepción Santa María, de Marisa, tienda de bolsos y complementos, en Maó, coincide en que «está siendo una campaña tranquila, sin aglomeraciones en los locales pero se va vendiendo como antes de la pandemia».

Macià Coll, presidente de Ciutadella Antiga, se reserva la valoración hasta después de la festividad de Reyes, «pero a mi me da la sensación de que no hay mucho ambiente comercial pese a que sí haya más gente por la calle, aunque suene contradictorio». Desde la tienda de modas Comella la percepción es más positiva, «aunque todas las costumbres han cambiado, este otoño ha sido mejor que el anterior».