En las reuniones celebradas entre las queserías para tratar el tema del precio del queso fresco que pagan los maduradores no ha habido acuerdo todavía. La intención es que ese precio suba pero no hay nada decidido. En calidad de madurador Bosco Triay, quien ostenta la presidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO), manifestó este viernes que «si la leche sube, tenemos que ir hacia ese objetivo (la subida también del precio del kilo de queso fresco)», pero añade, «eso será viable siempre y cuando el mercado lo acepte». El consejo «solo vela por la calidad del queso y su promoción», destacó como presidente del órgano de gestión de la denominación protegida, y los precios del queso son «una decisión particular de cada empresa, aunque normalmente va en relación con el precio de la leche», apuntó.

Otro madurador, Nicolás Cardona, opina que «para que no cierren más granjas habrá que pagar esos seis euros» pero indica que el principal problema con el que se encuentran los maduradores son las grandes superficies «que no lo admiten».

Según este empresario quesero algunos maduradores han pasado de pagar 4,85 euros a 5 euros el kilogramo de queso que producen los ganaderos, pero esa diferencia la sustentan ellos, no ha tenido un retorno por parte de las distribuidoras alimentarias, aunque sí por otros supermercados más pequeños.

«Supongo que esa subida llegará pero ahora pagamos 5 euros por kilo de queso al payés y en las grandes superficies no lo podemos repercutir», asegura Cardona.

47 queserías

El consejo regulador tiene inscritas 47 queserías, seis de ellas industriales, y 104 ganaderías suministradoras de materia prima. Un requisito para estar de alta en el registro del CRDO es contar con locales de maduración, pero no todas las queserías realizan el proceso completo, parte de su producción va a otras empresas para la maduración. Por otro lado, hay empresas que solo maduran el queso que compran a las fincas, Mercadal, Sant Patrici, Torralba, Quintana y Sa Cooperativa del Camp son maduradores y comercializadores.

Muchas queserías realizan venta directa, un segmento de la producción en el que la Conselleria de Agricultura y Ganadería, con el nuevo plan Provilac, quiere incidir.