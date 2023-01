El Consorcio Militar de Menorca no está por la labor de recuperar la Torre d’en Penjat, en la Cala Sant Esteve, de Es Castell, como bien patrimonial a disposición de la ciudadanía. La degradación de esta torre que en los últimos años llegó a ser utilizada como lugar para la práctica juvenil del botellón, llevó a un particular a denunciar la situación ante el Consorcio y el Ayuntamiento a finales de 2018, y proponer su rehabilitación integral. Por ahora, sin embargo, continúa inaccesible.

Desde entonces ha tenido que ser barrado el paso en dos ocasiones ya que una puerta de hierro que se instaló por el único acceso que tiene la torre, en la zona norte al estar al ras del suelo, fue violentada con una radial apenas un año después.

Como consecuencia de esto, el mismo vecino recurrió a la Sindicatura de Greuges y al propio Consorcio para reiterar su iniciativa y denunciar el estado de esta edificación militar. El organismo de atención al ciudadano lamenta que «después de reiteradas acciones con el Consorcio Militar lo único que hemos conseguido ha sido que se impida el acceso a esta torre», ha respondido recientemente al vecino. No es la intervención deseada, añade, «ya que simplemente han tapiado la entrada».Por eso, indican, «nos duele que no se haya tomado en consideración la propuesta de recuperar la torre como bien patrimonial y ponerla a disposición de la ciudadanía».

Por su parte el coronel Víctor Herrero, jefe del Consorcio, apela a que la prioridad es la seguridad de las personas. En misiva dirigida al mismo ciudadano le indica que en las actuales circunstancias no se puede mantener accesible el acceso a la Torre d’en Penjat, propiedad del Ministerio de Defensa. Por eso, llegar a ella y al terreno que la rodea «no es libre y solo se hará cuando sea necesario y por el personal que deba realizarlo». Destaca el coronel que «hemos alcanzado el objetivo de preservar el interior de más agresiones vandálicas y de visitas no autorizadas». Cualquier otra actuación, por ahora, no se contempla.