La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, agraí la convidada a un acte que serveix per a destacar els protagonistes de l’any a Menorca, de la mà d’«Es Diari», un mitjà que, a punt de complir 82 anys, «ha demostrat tot aquest temps estar a l’altura per complir amb la funció d’informar i deixar constància de la realitat política, social, econòmica, cultural i esportiva». Una funció, aquesta, que és «imprescindible» i que serveix d’«element vertebrador de la societat menorquina».

Després de felicitar la família d’Editorial Menorca al complet, Armengol va tenir paraules de record per a Joan López Casasnovas, desaparició que va generar «commoció», sent una «pèrdua irreparable». «Necessitam gent que estimi Menorca, i a aquestes illes com les estimava ell, que cuidi la seva llengua, la seva història i la seva cultura».

En aquesta vetllada de premiats, la presidenta autonòmica va felicitar els «Protagonistas de la vida menorquina» d’enguany, a Pau Sintes, millor xef jove d’Europa, per demostrar la seva capacitat de treball i la recerca de l’excel·lència als fogons, i per ajudar a posar la mirada damunt la gastronomia, «un dels tresors més preuats de Menorca».

Un altre jove, Joan Cardona, va rebre igualment les felicitacions de la presidenta, qui incidí en la passió per la mar de tota la família del premiat, i la constància i dedicació que han propiciat l’assoliment dels grans èxits esportius.

El GOB, i la tasca de conscienciació social que ha desenvolupat des de fa dècades, han permès, segons Armengol, que Menorca sigui, «a Balears i a fora, un referent pel seu model territorial i pel consens social».

També a Iwan i Manuela Wirth agraí la presidenta de l’executiu balear per haver triat Menorca per eixamplar el seu projecte cultural, situant l’Illa al mapa i aliar-se amb una societat, la menorquina, «que cuida del seu patrimoni i de la seva cultura, protegint-la i obrint-la al món per enriquir-se».