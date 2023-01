El batle de Maó, Héctor Pons, va fer un símil entre l’activitat del Teatre Principal i la funció comunicativa que representa el Diari Menorca. «A vegades hi ha funcions que agraden molt a un, i gens a altres», però el teatre continua tenint la seva funció. «Hi ha una similitud amb el paper que té el diari en la societat menorquina». I és que «té la responsabilitat, i crec que l’exerceix de forma correcte, de recollir totes les sensibilitats i opinions dels menorquins». Per açò, hi ha dies que les informacions «agraden més a uns, que a altres».

«Aquest és un valor que hem de destacar, la feina que fa el diari com a diari en paper, únic a Menorca, que té una funció de cohesió i d’informació molt destacat dins la nostra illa, cosa gens senzilla».

«En aquest moment, que veim coses que mai pensaven que passarien en aquest món, hem de posar en valor tots aquells elements de cohesió, valors de la democràcia», expressà l’alcalde maonès, referint-se, per exemple, al «dret a opinar lliurement, perquè veim que no estan tan consolidats i garantits com pensam». Durant la seva intervenció, Héctor Pons va felicitar els guardonats amb els premis «Protagonistes» i també els periodístics, i aprofità l’avinentesa per a desitjar un bon Sant Antoni als assistents.