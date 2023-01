El retraso en la aprobación definitiva del nuevo Plan Territorial Insular (PTI) ha dejado sin efecto la suspensión temporal de todas aquellas licencias, autorizaciones o títulos habilitantes que entraban en contradicción con los nuevos artículos de la norma.

Dicho en otras palabras: las restricciones urbanísticas que se añadieron al documento que entró en vigor el 17 de enero de 2021 han dejado de tener efecto hasta que llegue su aprobación definitiva. Un trámite que está pendiente ahora de recibir el 'ok' de la Comisión Balear de Medio Ambiente.

Esta situación se ha generado porque el plazo para lograr la aprobación definitiva ha superado los dos años. Así las cosas, desde hace una semana la norma urbanística en vigor para Menorca vuelve a ser el Plan Territorial de 2003 con sus modificaciones posteriores, incluidos los artículos no derogados de la Norma Territorial Transitoria aprobada en su día por el gobierno insular del PP.

Licencias denegadas se podrán volver a tramitar

El conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana, fue interpelado en el pleno de este lunes sobre las implicaciones de esta situación. Admitió abiertamente que algunas licencias que hayan sido denegadas en los últimos dos años por no adaptarse al nuevo PTI tendrán la posibilidad de volver a tramitarse. «Nosotros nos atenderemos a la normativa vigente y si cumple los requisitos se la tendremos que dar», afirmó.

Pastrana rechazó, eso sí, que la situación pueda dar lugar posibles indemnizaciones o genere inseguridad jurídica, tal y como criticó el conseller del Partido Popular Carlos Salgado. Señaló que las licencias denegadas lo fueron con la normativa en vigor en ese momento, solo que ahora ha cambiado este marco normativo.

Pendientes de Medio Ambiente

La aprobación definitiva de la revisión del PTI está pendiente del informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), a la que el Consell remitió toda la documentación pertinente el pasado 15 de septiembre, como informó Pastrana. «Otros informes como el de Costas están prácticamente cerrados», se tramitan en paralelo, señaló el conseller, quien considera que todo el proceso «va por buen camino» y que no será necesario someter el plan de nuevo a información pública.

«Entendemos que no es así», respondió Pastrana a preguntas del conseller del PP, Carlos Salgado, quien lamentó que el Consell no ha anunciado a la ciudadanía el levantamiento de la medida de suspensión de licencias. «Productores, inversores, particulares y ciudadanos en general no sabemos nada, después de más de dos años no se sabe qué puede pasar a partir de ahora, hay que dar seguridad jurídica», apuntó el político popular.

Pastrana explicó que dicha suspensión solo afectaba a los cambios introducidos por la revisión del PTI. «Las licencias otorgadas se mantendrán, estaban correctas y en consonancia con la aprobación inicial», afirmó el conseller de Economía y Territorio. Otras licencias que no se adaptaban, si las solicitan, «tendrán que darse de acuerdo con los parámetros legales», que hasta la aprobación definitiva de la revisión del plan, vuelve a ser el Plan Territorial Insular anterior.