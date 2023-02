El Consell tiene reservada una partida de un millón de euros en los presupuestos de este ejercicio para la compra de suelo urbano, destinado a la construcción de vivienda protegida. La mayor parte de la cuantía está pensada para Ciutadella, municipio donde no hay suelo público disponible ni promociones de vivienda protegida en cartera. La directora insular de Vivienda, Carla Gener, y concejala en el Ayuntamiento de Ciutadella, afirmaba ayer que el departamento está trabajando en ello para lograr desatascar el problema que vive el municipio. Y avanzaba que «no me puedo ir sin haber comprado suelo público». Por su parte, la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, indica que aún no se han sentado formalmente para hablar del tema, pero «la propuesta del Consell de comprar suelo es firme».