El PP ha pedido este miércoles la paralización de la torre virtual y la construcción «inmediata» de la nueva torre de control física en el aeropuerto de Menorca.



Esta solicitud se ha llevado a cabo después de que el senador del PP por Menorca, Cristóbal Marqués, junto al portavoz de la formación de la Comisión de Transportes en el Senado, Francisco Bernabé, se hayan reunido en Madrid con los representantes de CCOO del aeropuerto de Menorca, Feliciano José Borbolla y Ramón Carreras, para tratar los problemas e interrogantes de la puesta en funcionamiento de la torre de control virtual.



Los 'populares' han subrayado que los representantes sindicales les han hecho llegar la falta de personal técnico «para el simple mantenimiento de la torre vieja, como para asumir el mantenimiento en paralelo de una torre virtual, mucho más compleja, técnica y que necesita una formación específica».



«Un pequeño fallo en plena época estival de la nueva torre virtual, podría cerrar el aeropuerto de Menorca y colapsar todo el espacio aéreo de Balears», han indicado desde el PP. En este sentido, Bernabé ha dicho que Menorca «no era el lugar indicado para hacer este tipo de pruebas piloto que aún no funcionan en ningún lugar de España».



El PP también ha hecho hincapié en el hecho de que «la torre virtual puede ser el futuro de las torres de control, pero a día de hoy aún no funciona, la torre virtual no mejora el trabajo y la seguridad del aeropuerto de Menorca, lo empeora». «Un ejemplo de ello es la visión limitada del entorno del aeropuerto, tanto para la correcta visión de avionetas del aeródromo de Sant Lluís, como los helicópteros del helipuerto del Hospital Mateu Orfila», han opinado.



Además, en el encuentro se han puesto encima de la mesa «los graves problemas que se está encontrado la implantación de una torre de control virtual en un aeropuerto tan importante como el de Menorca, por su singularidad al ser una isla y por el importante número de vuelos que tenemos a lo largo del año, muchos de ellos concentrados durante siete meses».



En este sentido, los 'populares' han indicado que "prueba de estos problemas es el enorme retraso que lleva su implantación y que hasta hay serias dudas de que se llegue a poner en marcha por la falta de autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea".



Asimismo, el PP ha recordado que el «grave problema de fondo» es que la torre de control actual, construida en 1968, está al final de su vida útil. «En el año 2019 se prorrogó in extremis hasta el año 2024, por lo que se necesita una solución inmediata», han dicho Marqués, quien ha subrayado que el aeropuerto de la isla es «un pilar fundamental para la comunicación y la economía, por lo que no podemos esperar más a la licitación de una nueva torre», ha asegurado Marqués.



Los 'populares' han destacado que siempre han defendido la necesidad de construir una nueva torre de control física en el aeropuerto de Menorca. De hecho, han apostillado que fue incluida por el Gobierno del PP en el plan quinquenal de inversiones 2017-2021 DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria)". En este punto, han criticado que en julio del 2019 con el Gobierno central Aena cambió su criterio y el plan de inversiones en vigor al encargar a Enaire el proyecto de una torre de control virtual.



Por todo ello, el PP ha anunciado que presentará en el Senado, en el Parlament y en el Consell de Menorca sendas propuestas pidiendo la paralización de la puesta en marcha de la torre de control virtual, instando a Aena a la construcción «inmediata» de una nueva torre de control.



Además, los 'populares' han criticado que aún no han obtenido respuesta a la solicitud de comparecencia urgente del presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), Maurici Lucena, y el presidente de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), David Benito Astudillo, «para que expliquen las deficiencias detectadas en la torre de control virtual».