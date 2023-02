En pleno debate en el Parlament sobre la aprobación de la Ley de la Reserva de Biosfera una diputada de Unidas Podemos por Mallorca, Antonia Martín, escribía en su cuenta personal de Twitter un llamativo mensaje que no deja indiferente a nadie: «Hay que ser fantasma para atribuirse exclusivamente la Ley de Menorca Reserva de Biosfera; hay egos que de verdad no caben ni en la Catedral de Palma».

El mensaje no menciona por su nombre a ningún diputado o partido, pero lo cierto es que a nadie que siguiera el debate se le escapa que el único portavoz parlamentario que empleó un argumento en la línea que menciona esta diputada fue Josep Castells, de Més per Menorca. Fue en concreto durante su alusión a los que llamó «héroes de la Biosfera», en referencia a los cargos del partido que anunciaron su renuncia si el Consell modificaba el texto de la ley para cumplir con las observaciones jurídicas del Govern.

S’ha de ser fantasma per atribuir-se exclusivament la llei de Menorca reserva de la biosfera. Hi ha egos que de bon de veres no hi caben a la catedral de Palma — Antonia Martín (@antonia_mp_) February 1, 2023

«Hoy que tanto se critica a los políticos que están por la silla hubo diez personas que estuvieron dispuestos a perderla para defender esta ley, si no fuera por ese gesto hoy no estaríamos aquí, no habría esta Ley de la Reserva de Biosfera ni ninguna otra», afirmó Josep Castells durante su intervención en la tribuna. El mismo mensaje fue utilizado por Més per Menorca en sus redes sociales, donde afirmaron con rotundidad que «esta ley no habría existido si no nos hubiéramos plantado en el mes de abril».

Tras esta reivindicación del trabajo de sus compañeros de Més de Menorca, el diputado Castells también agradeció el papel de «algunos» representados del PSOE y Unidas Podemos, a los que reconoció un «papel fundamental» para sacar adelante el texto que finalmente vio la luz, una ley que tildó de «incómoda porque es ambiciosa, innovadora y pionera».

No es la primera vez que entre los socios de Més per Menorca en el Consell, Unidas Podemos y PSOE, se alzan voces críticas con el intento del partido ecosoberanista de patrimonializar la aprobación de esta ley. En esta ocasión, la diputada Antonia Martín, ha expresado este sentimiento en un mensaje que ha recibido el «me gusta», entre otros, de la directora insular de Vivienda en el Consell, Carla Gener.