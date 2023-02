El patrullero ‘Infanta Cristina’ ya esta en el puerto de Maó

El patrullero de altura 'Infanta Cristina' (P-77) del Ejército de España ha llegado a primera hora de la mañana de este viernes al puerto de Maó. Estará amarrado en la rada mahonesa hasta el sábado y se puede visitar, sin cita previa. El horario de visitas es de 15.30 a 18 horas el viernes y de 10 a 13 horas el sábado.

Este buque, con una eslora de 88,8 metros y una tripulación compuesta por 90 personas, lleva a cabo una misión de vigilancia marítima, enmarcada dentro de las operaciones permanentes que realizan las Fuerzas Armadas, para garantizar la seguridad marítima así como luchar contra el tráfico ilegal, la inmigración, el tráfico de estupefacientes, la lucha contra la piratería, el control del tráfico marítimo, la protección del medio ambiente y control de la pesca ilegal.

El patrullero, en la Base Naval. | Gemma Andreu

Construido por la empresa nacional Bazán (hoy Navantia) en Cartagena en abril de 1977 y entregado a la Armada Española en noviembre del año 1980, aunque no fue hasta el año 2004 que se transformó en patrullero de altura. No es la primera vez que este barco militar visita el puerto de Maó, ya que en el año 2020 también hizo escala en Menorca.