El portavoz del grupo político Ciudadanos (Cs) en el Consell de Menorca, Eugenio Ayuso, ha asegurado que las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores en el Institut Menorquí d'Estudis (IME) no es un caso aislado y ha denunciado la existencia de una «red clientelar» tanto en este organismo como en el Consell.

El conseller de la formación naranja ha recordado que desde finales de 2021 se interesaron por las contrataciones menores y denunciaron la falta de información en los portales de transparencia. «Ya detectamos entonces anomalías y denunciamos una práctica recurrente tras detectar en ciertos expedientes del Consell, como de manera sistemática diferentes personas cobran pequeñas cantidades, pero sumadas superan los límites que marca la ley de contratos», ha precisado.

Según Ayuso, esta práctica tendría el objetivo de «mantener una red clientelar existente alrededor de ciertos partidos políticos que gobiernan la institución, una manera de operar que va en aumento».

El portavoz de Cs ha puesto un ejemplo con la ex coordinadora científica del Institut Menorquí d'Estudis, Fina Salord. «Incluso retirada ha seguido cobrando en seis o siete ocasiones por presentaciones de libros u organización de debates o tertulias. Hay personas que cobran del IME y del Consell, y son procesos donde no se solicitan varios presupuestos, no hay notas de encargo ni facturas, como marca la normativa en procesos de libre concurrencia», ha denunciado.

Por otro lado, Eugenio Ayuso ha indicado que la conclusión de la Oficina Anticorrupción es la misma que las recomendaciones que cada año traslada al Consell la Sindicatura de Cuentas. «Hay una práctica habitual de clientelismo y se puede ver con este caso de Jesús Cardona o con temas de Patrimonio con Miquel López Gual, que cobra habitualmente por organizar eventos, o la número dos en la lista de Més per Menorca en las próximas elecciones, Noemí García», ha añadido.