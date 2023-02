Jesús Cardona, el técnico investigado por la Oficina Anticorrupción no renunciará a la jefatura de la Sección de Ciencia y Técnica del IME, antes esperará a la resolución del caso con las medidas que adopte la presidenta del Consell. No obstante, dada la situación, «los miembros de la sección tenéis el derecho a pedir el cese a mí mismo o al Consell Científic», según explica al final de una carta que ha dirigido a todos sus compañeros. En la misma, desglosada en siete puntos en los que explica con notoria objetividad el proceso de investigación, afirma que no efectuará declaraciones (este diario se las solicitó hace dos días) a la espera de la resolución del proceso.