En su junta de gobierno de esta mañana, el Ayuntamiento de Ciutadella aprobará un requerimiento de información documental a Edifincas Menorca SA. Concretamente, la relación de todas las transmisiones inter vivos que se realizaron mientras duró su gestión al frente del nuevo cementerio, entre 1991 y 2013, cuando el consistorio la asumió de nuevo. Una solicitud que se enmarca en las averiguaciones que se están llevando a cabo, relacionadas con la presunta venta irregular de sepulturas por parte de la adjudicataria.

Esta petición de documentación llega una vez que se han «resuelto» los 23 casos de transmisiones supuestamente irregulares y que había dejado «en el limbo» a esa veintena de particulares. Así lo exponía ayer la concejal responsable del cementerio, Noemí Camps, quien manifestó que «la prioridad era solucionar su situación», tramitando de forma correcta estas concesiones o cancelándolas si así lo deseaba el interesado.

Siguiente trámite

«Hasta ahora no hemos avanzado para no interferir con la situación de cada particular», apuntaba Camps, quien señalaba que «ahora pedimos a la empresa que nos presente toda la documentación sobre las transmisiones, los contratos, los justificantes de pago». Será luego cuando «habrá que ver cómo se procede, si hay que abrir un expediente sancionador». Algo que dependerá de la valoración por parte de los servicios jurídicos, «no es una decisión política». De ahí, que no sea imprescindible que se dilucide antes de las elecciones. «Si hay un expediente abierto, habrá que continuar su tramitación».

Camps recordaba que esta situación presuntamente irregular generó «inquietud en los particulares que habían pagado por unas sepulturas, pero no tenían la concesión». Algo de lo que advirtieron funcionarios del Ayuntamiento, con relación a la gestión por parte de Edifincas Menorca SA. Una empresa que el 10 de enero de 1991 había obtenido la adjudicación para construir y gestionar el nuevo cementerio durante diez años una vez concluidas las obras. Concesión que expiró en 2005, cuando se adjudicó a la UTE Funeraria Bonet-Edifincas Menorca SL. El Ayuntamiento recuperó la gestión en 2013, tras comprobarse la existencia de irregularidades.