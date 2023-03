Forman parte del mismo equipo de gobierno, pero en periodo electoral las diferencias se manifiestan de forma más visible. El PSOE de Ciutadella emitió ayer un comunicado en el que reclama a la alcaldesa Joana Gomila que atienda «con urgencia y diligencia» la petición, ya formalizada según afirman desde esta formación política, de cesión de los terrenos adjuntos al centro de salud del Canal Salat, para proceder a su ampliación. Entiende que este trámite es necesario «para poder avanzar con el proyecto».

Hace apenas unas semanas, la consellera Patricia Gómez explicó al respecto que la ampliación del Canal Salat con otra planta adicional estaba parada, porque los profesionales sanitarios no lo veían bien y que, por ello, había que elaborar un nuevo proyecto.

La candidata socialista Carol Cerdà se compromete, además, a agilizar esta cesión si no se ha culminado durante el presente mandato. Los socialistas defienden la necesidad de una ampliación del centro de salud en el mismo nivel que el actual, no sumando alturas. Desde el equipo de gobierno de Ciutadella se ha defendido siempre que la ampliación a un mismo nivel cuenta con el impedimiento de no ser viable con el actual PGOU.