El Fons Menorquí de Cooperació despidió de manera improcedente a una trabajadora en el 2021, lo que supuso el pago de la indemnización marcada por ley que ascendió a 60.165 euros. En la auditoría independiente realizada a la entidad ese año, la última publicada por el propio Fons, se detalla que «los gastos de personal de gestión son muy superiores a los previstos por mor de la indemnización extraordinaria que ha tenido que asumir el Fons Menorquí durante el 2021».

También se detalla en este documento que el porcentaje total de los costes de personal de actividades y personal de gestión se incrementó en el ejercicio del 2021 a causa de la indemnización y que supuso el 20 por ciento del total del presupuesto anual. En cifras absolutas los gastos de personal ascendieron ese año a 222.444 euros cuando se habían presupuestado en 176.824, es decir los 60.000 euros de la indemnización supusieron más de un tercio del total de gastos presupuestados para personal en un año provocando una importante desviación de los gastos previstos.

Motivos no especificados

Fuentes cercanas al Fons confirman que la Junta acordó el despido de la trabajadora por varias razones que prefieren no revelar pero que al no haberse levantado actas o informes de las faltas que hubieran podido cometerse y habiendo tomado la decisión de no ir a juicio con la trabajadora, que llevaba cerca de veinte años en la entidad, se decidió ejecutar el despido que al ser improcedente derivó en la indemnización marcada por la ley.

La Junta de Gobierno del Fons Menorquí está formada por representantes de los ayuntamientos de la Isla, del Consell y del Govern Balear, así como de nueve ONG.

Subvenciones públicas

La entidad sin fines lucrativos se financia principalmente con subvenciones públicas y en una pequeña parte con donaciones privadas. Con el ejercicio de 2021 terminado las cuentas de resultados de la entidad reflejan unos ingresos de 1.040.905 euros de los cuales 1.034.463 corresponden a subvenciones del sector público. La indemnización pagada de más de 60.000 euros es similar en cantidad a la aportación hecha, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Ciutadella durante el mismo 2021 que ascendió a 62.300 euros.