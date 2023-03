La venta del edificio en el que se encuentra el restaurante Way, de planta baja y dos pisos, pasarela central y local al otro lado del ascensor que comunica con el Passeig Marítim, quedó concretada con la firma en una notaría de Barcelona el pasado 10 de noviembre.

Según información a la que ha tenido acceso este diario, la operación se fijó en una cantidad que supera los 3 millones de euros.

La nueva sociedad titular esTiman Investments España SL, una inversora y promotora inmobiliaria que tiene como representante al empresario Sven Von Der Heyden, de Von der Heyden Group, también con otras propiedades en la Isla, como el hotel Cugó Gran, en el Camí de Sa Forana, de Maó.

Fuentes de la nueva titularidad del Way han señalado que la operación por la que adquirieron el Way se desarrolló con plena normalidad, siguiendo el cauce legal con la posterior inscripción en el Registro de la Propiedad. Las mismas fuentes indicaron desconocer por completo las posibles irregularidades advertidas por dos socios del empresario y fundador del Way, Wang Son. Antes de que se formalizará la operación al menos otro grupo inversor se había interesado por el edificio.