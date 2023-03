El oftalmólogo Jordi Bosch Valero es una de las últimas incorporaciones que Héctor Pons ha dado a conocer para la lista del PSOE Maó que encabeza en las elecciones del 28 de mayo. Bosch, licenciado en Medicina y Cirurgía por la Universidad de Zaragoza, fue jefe de sección de oftalmología del hospital Mateu Orfila y actualmente es gerente del Centre Oftalmològic Menorquí.

View this post on Instagram A post shared by PSOE Maó (@psoemao)

En el vídeo de presentación colgado en las redes sociales, Bosch manifiesta que «hay personas y proyectos a los que no puedes decir nunca 'no', y Héctor me ha contagiado de su entusiasmo y energía. Somos conscientes que hay mucho trabajo por hacer, pero creemos que tenemos la gente y actitud adecuada para llevarlo a cabo».

Héctor Pons define a su nueva incorporación, que ha seguido la profesión heredada de su padre y abuelo, como «una persona cercana, con convicción de vocación pública y servicio a los otros». El PSOE de Maó está dado a conocer cada día los miembros de su candidatura. Hasta el momento, se han desvelado los nombres de Bea Gallardo, José Manuel García, Susana Salom, Lázaro Alcaide y Elena Costa.