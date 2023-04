Entre las razones que han llevado al Consell a limitar el gratis total en la expedición de tarjetas de bus hay una que pretende prevenir una posible afluencia masiva de turistas que opten por el bus como medio de transporte. Explica la consellera Morlà que la demanda de la T-General no incluye requisito alguno, entre ellos, el de tener la vecindad habitual en Menorca. Como consecuencia de ello, «al no exigirse la residencia en la isla de Menorca para tener derecho a ser usuario de esta tarjeta, es de esperar una afluencia masiva de peticiones coincidiendo con el inicio de la temporada turística», hecho que teme que pueda saturar los servicios administrativos de atención al ciudadano e incluso los autobuses. Una tasa de siete euros no parece, no obstante, un precio para desincentivar al turista.