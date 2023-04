Las empresas han adelantado este año la confección de sus plantillas para la temporada turística en previsión de una mayor demanda y de la posible falta de trabajadores, pero no siempre con la certeza de que el llamamiento a sus fijos discontinuos tendrá una respuesta afirmativa. Es el primer año que, de acuerdo con la reforma laboral que limitó los contratos temporales, tienen buena parte del personal contratado pero inactivo, a la espera de incorporarse, pero esa previsión en papel puede no cumplirse en la realidad, hay temporeros que ni siquiera están en la Isla y que al trasladarse se encuentran con los consabidos problemas de vivienda; algunos trabajadores que ya no tenían voluntad de seguir cuando fueron inicialmente contratados; y otros que apuran el momento de incorporarse para lograr las mejores condiciones.

Con la limitación de la contratación temporal los trabajadores ganan en seguridad y esta temporada la ley de la oferta y la demanda les beneficia, en algunos sectores como la restauración «completar plantillas es una odisea, les llamas y ya tienen compromiso, no lo comunican, el trabajador se va al mejor postor», lamenta José Bosch, presidente de la Asociación de Hostelería y Restauración de Menorca adscrita a CAEB. Bosch realiza un llamamiento «para que la población menorquina vuelva a la hostelería, que tiene el convenio mejor retribuido de España, falta gente que se quiera dedicar y es importante para nuestra economía», apunta. Su homólogo al frente de los restauradores de PIME-Menorca, Antoni Sansaloni, afirma que cuando se llama al personal «hay de todo, gente que quiere empezar antes y otros que, al no tener cargas, prefieren los seis meses como antes». En la mayoría de los casos, afirma, la respuesta es afirmativa, pero es cierto que ahora las necesidades se cubren de forma gradual, es en junio cuando las plantillas tienen que estar al 100 por ciento para afrontar el pico de julio y agosto. Otras empresas como los rent-a-car también avanzan en la búsqueda de personal y temen la negativa de algunos de sus fijos discontinuos. «Estamos atados, tenemos que llamar a personas que dudan porque para algunos solo es un trabajo de temporada y si encuentran algo para todo el año o que está más relacionado con su formación, lo prefieren», señala Juana Capó, presidenta de la Asociación Empresarial de Alquiler Sin Conductor de PIME. Por otro lado, la Comisión de Turismo de CAEB, en la que están representadas distintas asociaciones como las de hoteleros, restauración y agencias de viajes, exige a los partidos políticos «soluciones ante los graves perjuicios» que causan los problemas de movilidad, vivienda y falta de trabajadores». La falta de vivienda y la carestía de la existente, señala, «lastra el desarrollo económico de Balears». La Comisión ve indispensable una solución habitacional para que los trabajadores, los de las islas y los de fuera, dispongan de una vivienda digna para poder desarrollar su trabajo. El apunte El mercado laboral confirma el adelanto del inicio de la temporada al mes de abril La patronal PIME-Menorca ha constatado esa actividad de las empresas en la captación de trabajadores, son más previsoras porque el año pasado se toparon con muchas dificultades de personal. El mercado laboral también confirma ese adelanto de la temporada en alrededor de un mes, señalaron ayer los dirigentes sindicales de CCOO en su análisis de los datos de desempleo, con la Semana Santa como pistoletazo de salida. Los datos de paro y contratación hechos públicos ayer «lo que nos dicen es que se está contratanto nueva gente y que esos contratos son indefinidos, se está generando empleo», afirmó José Luis García Vidal, secretario general de CCOO en Balears, lo que desmonta «los mantras neoliberales y determinados discursos» que alertaban de que la Reforma Laboral y la subida del salario mínimo derivarían en más paro. «Vemos ese incremento de afiliación a la Seguridad Social (son 493.459 afiliados dados de alta en marzo en Balears) y con ello ese inicio de temporada ya en nuestra comunidad autónoma y también en Menorca, hay un incremento de la actividad y se adelanta la temporada prácticamente un mes en todas las islas», señaló.