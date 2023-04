Hace tres décadas que se empezaron a observar e identificar algas invasoras en la costa balear, aunque no fue hasta 2008 que se inició el monitoreo en el litoral de Menorca gracias al equipo liderado por el ecólogo marino Enrique «Kike» Ballesteros. Desde entonces, aunque aún resulta difícil tener un mapa actualizado por la plasticidad de las algas y los cambios de comportamiento de algunas especies, la Estación de Investigación Jaume Ferrer, situada en La Mola, desarrolla un programa de seguimiento para conocer la distribución y abundancia de las algas invasoras en la costa menorquina. Según las observaciones obtenidas hasta ahora, explica Maria Elena Cefalì, bióloga marina y coordinadora de la Estación de Investigación Jaume Ferrer, la conclusión es que de cinco especies de algas estudiadas, dos están ganando cada vez más terreno y amenazan al ecosistema marino.

Algas que más preocupan

Se trata de la Acrothamnion preissii y la Womersleyella setacea, dos algas alóctonas de carácter invasor que compiten con los organismos autóctonos, desplazándolos del ecosistema y poniendo en peligro los hábitats. Ambas son perennes, es decir, que se desarrollan durante todo el año, llegando a colonizar grandes superficies que se localizan a 40 metros de profundidad.

‘Womersleyella setacea’, otra alga alóctonas invasora: altera los fondos coralígenos | Estación de investigación Jaume Ferrer

Se las considera «oportunistas», detalla Cefalì, porque son originarias de aguas tropicales y aquí carecen de depredadores, conque tienen una alta tasa de crecimiento. La Acrothamnion preissii, por ejemplo, se encuentra extendida por todo el litoral, especialmente por la zona sureste, y forma un denso tapiz sobre la posidonia. La Womersleyella setacea predomina en el norte, entre Cavalleria y Addaia, y se asienta sobre fondos coralígenos.

Otras especies más efímeras

Otras algas exóticas que habitan en el fondo marino de Menorca, pero que no presentan niveles de cobertura preocupantes como para ser consideradas invasoras o peligrosas son la Asparagopsis taxiformis, la Caulerpa cylindracea y la Lophocladia lallemandii.

‘Asparagopsis taxiformis' | Estación de investigación Jaume Ferrer

Que no se etiqueten como invasoras no significa que, en determinados momentos del año, no sean abundantes y generen estampas «espectaculares», aclara Maria Elena Cefalì, bióloga marina y coordinadora de la Estación de Investigación Jaume Ferrer.

'Caulerpa cylindracea' | Estación de investigación Jaume Ferrer

Especifica que la Asparagopsis taxiformis, que hace unos días motivó un tuit de alerta en la cuenta de SOS Posidonia Menorca, tiene un crecimiento estacional y alcanza el máximo desarrollo en primavera, teniendo poca presencia en otras estaciones.

Multiplicidad de factores

Aunque resulta obvio pensar que el aumento de la temperatura del mar favorece la adaptación de las algas exóticas en aguas de Menorca, no es el único motivo que explica su presencia y expansión por el litoral. Al cambio climático, ejemplifica Cefalì, se suma el transporte marítimo y las corrientes marinas. Insisten desde SOS Posidonia Menorca en que estas especies son «muy oportunistas» y aprovechan las heridas que dejan en la posidonia los fondeos irregulares.