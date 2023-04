«Quiero volver a vivir una vida normal, trabajar, como todos» dice José Carlos. No puede ocultar el estado de nerviosismo en el que se encuentra ante la cercanía del desalojo de la casa donde vive con su pareja en el centro de Ciutadella, previsto para este viernes por sentencia judicial. Tiene 55 años, no tiene trabajo, aunque explica que es mecánico y quizás trabaje en verano. Su pareja, Lidia, de 47 años, está buscando trabajo en algún hotel para la temporada.

La sentencia judicial que les apremia refleja una condena a José Carlos por un delito de usurpación con una multa de 270 euros y el desalojo forzoso de la vivienda. Él explica que el año pasado vivía en una casa compartida donde le robaron todo lo que tenía, se marchó de allí y entró, con la llave que tenía, en la casa sita en la calle Sant Rafael, 2, que él ya conocía desde 2010, por un amigo que vivía de alquiler. La casa estaba vacía, sucia, llena de palomas y con el tejado roto, cuenta, pero lo arregló y se quedó a vivir, sin pagar ningún alquiler. Ellos buscan un piso de alquiler o incluso una habitación en una vivienda compartida por 350 o hasta 450 euros, pero no encuentran nada.

Sentencia de desalojo

El documento del 13 de marzo de 2023 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Ciutadella detalla que la condena de julio de 2022 incluía una multa de tres euros al día durante tres meses que se tradujo en trabajos a la comunidad. También decretaba el desalojo inmediato, que de no producirse, se convertiría en desalojo forzoso el 21 de abril a las 10.00 horas.

Explican que han contado con los servicios de una abogada de oficio y también han pedido ayuda «en todas las partes que hemos podido, hemos estado en Caritas, en Ca sa Millonària, en todo, y buscamos un sitio pero no encontramos nada, te lo juro, en Ciutadella no hay» repite José Carlos desesperado. Los dos están muy mal estos días, dice él «se pasa muy mal, no dormimos nada, es una sensación muy horrible». Ella dice que de salud «está regular» y se muestra muy desanimada. Cree que es más fácil encontrar trabajo que vivienda.

La directora de Servicios Sociales de Ciutadella, Cristina Mercadal, confirma que han sido atendidos -sin cita previa- para ver cómo se les puede ayudar. Les informaron que hay que hacer un seguimiento y que los pisos temporales están habitados.