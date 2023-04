Otro municipio menorquín con serios problemas de suelo para construir vivienda protegida es Es Mercadal, donde sin embargo todavía hay obras que se quedaron paralizadas con la última crisis del ladrillo de 2008 y los años posteriores.

El alcalde, Francesc Ametller, explica que uno de esos bloques inacabados, en la subida al Monte Toro, se ofertó hace no más de tres años al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), por si podía negociar con los propietarios y adquirirlo para, después, dedicar los pisos al alquiler social. Sin embargo, el instituto no estuvo interesado en la oferta municipal, «nos dijeron que no eran el tipo de viviendas que buscaban», asegura Ametller.

Hay otra promoción que naufragó al explotar la burbuja inmobiliaria, se trata de un edificio junto a la rotonda de entrada al municipio, que tenía licencia municipal e incluso comenzaron las obras de excavación pero quedó parada con la crisis y así ha seguido durante años hasta la actualidad.

El Ayuntamiento ordenó vallar este terreno y en la actualidad atiende a los inversores que, de forma esporádica, pasan por el Consistorio para pedir información sobre el proyecto, pero que luego no concretan su compra, lamenta el alcalde, «nosotros no damos las licencias para que se queden a medias», señala. Ametller recuerda que no es fácil actualmente conseguir suelo público para los ayuntamientos, no hay grandes desarrollos de los que extraer aprovechamiento municipal, pero también resalta que antes de buscar otras soluciones de crecimiento «habría que terminar lo empezado».

Es Mercadal tienen ahora mismo en marcha once viviendas protegidas en Fornells.