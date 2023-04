La Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM) ha publicado el orden provisional de la nueva bolsa de trabajo de informadores turísticos que ha constituido tras dejar sin efecto la que ya existía, actualizada hace tan sólo un mes. El cambio de bases de la convocatoria, que se anunció con la Semana Santa de por medio, ha alterado el orden de los aspirantes, que han pasado de ser 25 a ser siete. Otros tres han quedado excluidos del proceso de selección por no cumplir, precisamente, con los requisitos específicos que se añadieron.

Hay que recordar que la FFTM lanzó a mediados de marzo una convocatoria para la actualización de méritos de la bolsa de trabajo de informadores turísticos como personal laboral temporal constituida hace dos años. El 27 de marzo, la Comisión de Valoración, presidida por la gerente de la FFTM, Elena Costa, acordó el orden definitivo de la bolsa con 25 aspirantes que tenían unas puntuaciones que oscilaban entre los 285,1 y los 64,25 puntos, muy por encima del mínimo requerido (40 puntos).

Tres días más tarde, el 30 de marzo, Costa firmó una resolución que ordenaba dejar sin efecto esta bolsa para iniciar otro procedimiento de contratación de seis informadores turísticos como personal laboral fijo discontinuo. Unas bases que añadían dos requisitos: estar en posesión del certificado de conocimientos de un segundo idioma extranjero nivel A2 y contar con una experiencia acreditable en las funciones a desarrollar como mínimo de un año.

Estos requisitos, que según afirmó la gerente de la FFTM responden a las exigencias de las fichas de la relación de puestos de trabajo, son los que han alterado el orden de los elegidos para ser contratados como informadores turísticos. De los siete admitidos, dos no aparecían ni siquiera en los primeros diez puestos de la anterior bolsa que ha quedado sin efecto. Otros tres han sido excluidos por no acreditar un segundo idioma extranjero ni la experiencia laboral requerida en la nueva convocatoria. No obstante, tres de los siete aspirantes que, de acuerdo con la Comisión de Valoración cumplen todos los requisitos indicados en las bases, tienen cero puntos en las áreas relativas a conocimiento de lenguas y experiencia profesional.