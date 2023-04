Cada nueva campaña de vales de consumo que lanza el Consell insular viene acompañada de una polémica. Si la edición anterior estuvo salpicada por un cambio en los plazos de pago a los comerciantes, esta se ha visto marcada por la exclusión de una gran parte de los establecimientos y por la subvención del cien por cien de la compra de hasta 200 euros por persona. «Es injusta la manera en la que se ha desarrollado», afirma Vicente Cajuso, presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome), que ya criticó que el Consell hubiera iniciado una nueva campaña sin atender a las observaciones planteadas por la entidad.

Los comerciantes reconocen que este tipo de iniciativas son «positivas y muy válidas porque reactivan el comercio en los meses más duros», pero no ven bien que establecimientos adheridos en campañas anteriores hayan quedado excluidos. Macià Coll, gerente de la Asociación de Comerciantes de Ciutadella Antiga, recuerda el cambio de filosofía del Consell, que se marcó como objetivo principal ayudar a las familias a realizar compras de primera necesidad en lugar de ayudar a los comercios, y asegura que «no tiene sentido si no se han tenido en cuenta las rentas o no se ha priorizado a gente que no se ha beneficiado de los vales en ediciones anteriores». En línea con esto, desde Ascome lamentan que haya quedado «población necesitada sin acceso a estas ayudas» y «que hayan ido a parar a personas que realmente no las requerían». Por ello piden, de cara a futuras ediciones, una revisión de las bases.