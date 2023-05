Darrer anunci previst per la campanya de

❌🟢#positivetourism



La #posidònia és un element de gran valor que, no obstant és retirat encara al litoral més turístic. La posidònia no és brutícia.https://t.co/Drfp3Hqsgy#Massificacióturística #turisme pic.twitter.com/sRqB4rsp2G