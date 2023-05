En enero de 2019, al final del primero de los dos mandatos del tripartitp que gobierna el Consell, fue aprobado el reglamento del Consell de la Joventut de Menorca. Solo faltaba crearlo después, pero han pasado cuatro años y este órgano, de similar estructura al Consell de la Joventut de les Illes Balears, constituido en 2016, no existe, según ha denunciado Nuevas Generaciones del PP.

Sin embargo, se han gastado 28.899,53 euros en los últimos tres años, más 17.900 en el primer mandato, casi 47.000 euros en total, en iniciativas relacionadas con esa iniciativa, fundamentalmente en publicidad a través de cuñas radiofónicas y en el Forum Illa Jove, que ha actuado como sucedáneo del nonato organismo de participación juvenil. A los encuentros realizados bajo ese formato corresponde más de la mitad del gasto aludido.

Noviembre 2016

Según la organización juvenil del PP, en noviembre de 2016 se acordó la creación de este órgano en una reunión en la que el entonces conseller Miquel Company (PSOE), responsable de la materia, había convocado a las asociaciones. Un mes antes había licitado un contrato menor para la «dinamización del proceso participativo de elaboración del Pla Menorca Jove» como planificación estratégica en políticas de juventud, según consta en el objeto del contrato.

Contaba con un presupuesto, sin IVA, de 17.900 euros. Fruto de aquel contrato, adjudicado a la empresa Gesoes, se creó una web que hoy sigue activa y se tramitaron los estatutos del Consell de la Joventut hasta su aprobación definitiva en la fecha citada.

Tras las elecciones de ese año, la competencia se incardina en la Conselleria de Cultura (Més per Menorca) y en vez de crear el anunciado Consell de la Joventut se pone en marcha el «Forum Menorca Illa Jove», un programa aparentemente con la misma finalidad y que actúa como mero sucedáneo. A él se debe la organización de conciertos y actividades de debate en torno al ocio, la vivienda y el medio ambiente. «Cuatro años después ni el Consell de Joventut está en marcha ni el Forum Menorca Illa Jove sirve para algo realmente útil», según denuncia NNGG al exponer los gastos para un fin no realizado.

Para esta entidad, no ha sido constituido el anunciado órgano juvenil, en consonancia con el balear, «porque no han sido capaces» y se habrían buscado la excusa del Forum para «organizar conciertos y actividades que no fomentan realmente que haya jóvenes con ideas para mejorar su situación en Menorca y evitar tener que salir fuera a trabajar», acusa NNGG.

Se ignoran los motivos por los que la Conselleria de Cultura, Juventud, Deportes y Patrimonio ha optado por dejar morir una iniciativa cuyos primeros pasos se habían dado en el mandato anterior y que tenía los estatutos aprobados. El responsable de este departamento, Miquel Àngel Maria, no ha respondido a las críticas de Nuevas Generaciones ni a las preguntas de este diario en torno al frustrado Consell de la Joventut.