Las empresas de transporte no se han presentado al concurso del Jaleo Bus al considerar inasumible las condiciones exigidas por el Consell en las bases de la convocatoria, lo que ha provocado que el concurso haya quedado desierto cuando falta poco más de un mes por Sant Joan de Ciutadella.

Las compañías de transporte no se han atrevido a asumir un encargo que supera sus posibilidades, en cuanto al número de frecuencias programadas y los conductores que se requieren. Desde Central de Autocares, que agrupa a Torres, Norbus y Vidal, su director, Miquel Coll, señalaba que, «del modo que se ha enfocado el servicio, con esta cantidad de autobuses y servicios, creemos que no podemos ofrecerlo en condiciones».

29 autobuses

El concurso fijaba las necesidades del servicio, que se concretaban en un máximo de 29 autobuses. Es decir, 27 vehículos, más dos de reserva, para las fiestas de Sant Cristòfol, en Es Migjorn Gran; mientras que para otras celebraciones se requerían 26, caso de Sant Martí en Es Mercadal; 24, para Sant Antoni en Fornells; o 23 para cubrir el servicio en Ciutadella, por Sant Joan.

El Jaleo Bus es un servicio nocturno para el que necesitarían «27 chóferes que no podrían trabajar ni el sábado, ni el domingo», y las empresas no disponen de conductores suficientes para sus servicios diurnos. Por eso, Coll defiende que «lo que no podemos hacer es presentar una oferta en precario, hay que ofrecer el servicio con garantías», teniendo en cuenta que a menudo se encuentran con «gente que no razona, que bebe, y nosotros queremos trabajar sin problemas».

El precio, sin valorar

En el caso de Central de Autocares, al observar los requisitos exigidos «ni siquiera llegamos a valorar la propuesta económica», añadía Miquel Coll, con relación a los 122.325 euros (sin IVA) que el Consell ofrecía por cada uno de los dos años del contrato en licitación. Una cantidad que se añadía a los 160.329 euros que se calculaba que las empresas obtendrían con la venta de billetes, y que sumaban los 282.653 euros del coste del servicio.

El director de Movilidad, Damià Moll, al ser preguntado el jueves por este diario, que fue quien avanzó la noticia, no quiso hacer declaraciones al respecto y adelantar cuáles son las soluciones que están estudiando para contratar el Jaleo Bus. No obstante, este viernes Moll en declaraciones a Efe, ha garantizado el funcionamiento del servicio del Jaleo Bus para Sant Joan y el resto de fiestas. «Subiremos el importe para ofrecer el servicio y llevaremos a cabo una segunda convocatoria para que se conceda sin problema. Es cierto que llegamos justos a Sant Joan, pero garantizamos el Jaleo Bus dentro de un marco jurídico de contrato o específico para fiestas», ha precisado.

Los transportistas creen que se resolverá

El director de Central de Autobuses, Miquel Coll, afirmaba que son «optimistas». «Todavía no sabemos cómo irá la temporada, pero creemos que tendremos chóferes suficientes», explicaba, recordando las dificultades que hubo para cubrir todos los volantes. «Si el año pasado lo conseguimos, este año también se podrá resolver con un nuevo planteamiento».

En este sentido, destacó que las empresas «haremos los esfuerzos necesarios para que el Consell pueda ofrecer el servicio» que, por otro lado, considera que «es necesario y debe darse». Eso sí, «sin ponernos la soga al cuello», de ahí que reiterara Coll que «si se reduce la operativa, pensamos que podremos estudiar» la propuesta, una vez el Consell rediseñe el dispositivo para cada una de las fiestas patronales de la Isla.