Viajar a Palma de Mallorca y volver a Menorca en el mismo día, algo muy habitual para los ciudadanos que acuden a la capital de la provincia por razones de trabajo, administrativas, sanitarias o de cualquier otra índole, es ahora mismo muy complicado y en algunos días de la semana, como este mismo viernes, directamente imposible.

La situación de falta de plazas se ha agravado debido a que Air Nostrum pasó en 2022 a operar muchas de las frecuencias en esta ruta con aviones de menor capacidad, turbohélices ATR-72 frente a reactores con asientos para cien pasajeros, y ese recorte ha empeorado una situación que de por sí ya es de desequilibrio. Siempre hay más demanda que oferta, apuntan los agentes de viajes consultados.

La falta de vuelos se da sobre todo los fines de semana, cuando se incrementa el tránsito entre ambas islas, y el viernes es uno de los peores días. Si además está previsto algún evento multitudinario, como ocurre este fin de semana con la Trail Menorca Camí de Cavalls, el resultado es que hay viajeros que se quedan en tierra y tienen que aplazar reuniones de trabajo o consultas médicas en Mallorca, a no ser que se queden una noche –con el consiguiente gasto extra de hotel–, y regresen al día siguiente.

Como ejemplo en las agencias ponen este viernes día 19, cuando se puede volar a Palma a primera hora de la jornada (al cierre de este artículo aún quedaban plazas disponibles en la web de Iberia) pero es imposible regresar por la tarde o la noche, no hay vuelos disponibles a partir de las 11 de la mañana. «La única opción que me daban era salir a las 7 de la mañana y volver a Menorca a las 11 horas a un precio de 212 euros», explica Iván, un afectado por el déficit de esta conexión que, además, no tiene el descuento de residente. Como alternativa podía volar con Iberia a Palma y regresar con Vueling vía Barcelona, teniendo que pasar noche en esa ciudad y viajar a Maó a las 8 horas del día siguiente, por un precio de 408 euros.

El sector de viajes confirma la fragilidad de la ruta declarada Obligación de Servicio Público (OSP) para dar cobertura a las necesidades de los isleños. «Ayer mismo unos clientes querían ir este viernes a Palma por trabajo y solo pude lograr una plaza, el otro no pudo ir, no se lo creían, el problema es que no puedes regresar por la tarde-noche, tienes que quedarte y volver el sábado», explica el director de Millennium Menorca Travel, Rafael Fuster. «Hay poca oferta de plazas para la demanda que hay», señala este profesional, quien añade que el cambio de aviones realizado hace meses, «solo uno o dos al día son reactores, el resto son ATR», es una de las causas claras de ese déficit de asientos.

«Esto no es algo que pase solo ahora, siempre es complicado encontrar plazas de ida y vuelta en el mismo día, especialmente con poca antelación y es un problema específico de las rutas con Madrid y Palma», explica otra agente del departamento de ventas de Viatges Magon. También en su agencia ha habido clientes que buscan plaza para el viernes 19 y es imposible, en Iberia está todo vendido y Uepfly solo tiene un vuelo al día, «es insuficiente». En esta ocasión, el compromiso es una cita médica en Palma. Al problema de salud se añade el estrés de no poder viajar cuando se necesita.