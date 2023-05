Los anteriores concesionarios no tirarán la toalla. Joaquín Sanchis Moysi asegura que «Costas nos tiene que contestar» y si tiene lugar la concesión al Ayuntamiento de Sant Lluís «iremos al juzgado», augura un contencioso que implicaría otra temporada más sin bar-restaurante en Binibèquer, así como la petición de que «se depuren responsabilidades». Para la parte particular es sorprendente la demora de Costas en responder a su solicitud, lo que permitió la entrada de la petición municipal, de la que no tuvo conocimiento hasta el pasado día 3, cuando recibió la notificación de la resolución con condiciones y prescripciones que debía aceptar el Ayuntamiento. Además, considera una «irresponsabilidad política» que el Consistorio presentara dicha solicitud y avanza que habrá petición de indemnizaciones.