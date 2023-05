Al Ayuntamiento de Sant Lluís no le consta que exista ningún contencioso por parte de los anteriores concesionarios contra el cambio de titular, ahora más cerca, «en todo caso será ante Costas», respondió la alcaldesa Carol Marquès a la pregunta formulada por Dolores Tronch, la portavoz del PP. No obstante, Joaquín Sanchis Moysi, uno de los miembros de la familia que ha ostentado la concesión del chiringuito desde 1968 hasta 2021, ya avanzó en declaraciones a «Es Diari» que la opción del recurso contra una hipotética concesión al Ayuntamiento estaba sobre la mesa. Los familiares de los fundadores de Los Bucaneros están descontentos con el papel jugado por el gobierno de Sant Lluís, pero lo cierto es que el punto sobre la aceptación de condiciones para recibir la concesión salió adelante sin ningún voto en contra. Lo votaron a favor PSOE, Volem y PP, y solo hubo una abstención del PI. El concejal no adscrito, Jorge de Diego se ausentó en el momento de la votación pero antes había manifestado su postura contra la solicitud de la concesión por parte del Consistorio.