La tensión crece en las dos estaciones de la ITV, de Maó y Ciutadella, por el descontento de trabajadores y el perjuicio colateral que causa la huelga a los usuarios. Esta tensión se ha traducido en la presentación de unas 40 reclamaciones por escrito a los responsables de ambas plantas por la demora en el acceso a la Inspección Técnica de Vehículos, con citas canceladas a causa del paro y nuevas convocatorias no programadas hasta el mes de octubre. Los trabajadores advierten que el justificante que se entrega a quienes no pueden pasar la ITV en la fecha convenida, probablemente no les exima de sanción si tienen algún percance, y el seguro no se hace cargo.