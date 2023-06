El abogado de la doctora Popel ya ha presentado alegaciones en el plazo de 10 días a contar desde la notificación del expediente. «Yo no vendo ni me publicito, la gente acude a mi y le propongo soluciones, y da la voluntad o no paga si no puede», apunta Nadiya Popel. Añade que «soy médico, tengo potestad para hacer recetas y hay estudios científicos que avalan los tratamientos que propongo». Explica que el Movimiento Integral Asistencial, que ella impulsó, ha tratado a unas 5.000 personas, de las que alrededor de 200 corresponden a ella. «Hay otros médicos en el MIA pero yo soy la única que da la cara y la gente viene a mi, los reviso, estoy en asistencia continua y tengo pleno derecho a recetar». Justifica que «si la gente me pide ayuda estoy obligada a darla según mi ética y no según un código balear o lo que nos pide un político que puede cambiar si cambia el gobierno». Explica que «vinieron con engaños al herbolario donde a veces recibo a la gente, en Maó, y llevaban un año vigilándome».