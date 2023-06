La huelga indefinida que mantienen los trabajadores de las dos estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Isla desde el 23 de mayo está perjudicando también a los talleres mecánicos que sufren los retrasos en las citas, los tiempos de espera en las oficinas y las colas al pasar la ITV con vehículos de sus clientes, a quienes no siempre pueden facturar el tiempo empleado.

La Asociación Empresarial de Talleres de Automóvil de Menorca (PIME) pide al Consell en una nueva carta escrita la semana pasada, el cumplimiento de los servicios de la ITV que le corresponde, así como «responsabilidad hacia las empresas menorquinas y ciudadanía en general, que deben cumplir las obligaciones impuestas por la propia Administración respecto a disponer de la inspección de sus vehículos en vigor para circular».

Este viernes se cumple ya un mes desde que los empleados de TÜV Rheinland Certio iniciaran el paro en defensa de su dignidad laboral y con las demandas de aumento de personal para cubrir plazas vacantes, mejora de salarios y reducción de la sobrecarga de trabajo, entre otros aspectos. De momento no ha trascendido ningún avance en la negociación.

La media docena de talleres consultados destacan que ahora, con los servicios mínimos, para pasar la ITV con un automóvil dedican prácticamente dos horas en vez de los 30 o 45 minutos que podían tardar normalmente. Dos de los talleres han optado por explicarles la situación a sus clientes y cobrarles el tiempo invertido mientras que otras dos empresas no lo cobran y lo dan por perdido. También hay quien intenta no ir porque les quita muchas horas de trabajo y prefieren decirles a los clientes que no pasan la inspección desde el taller.

Toni Pérez, mecánico y propietario del taller Boxes Menorca, antes de ir a la ITV se mentaliza de las dos horas de espera, se prepara un bocadillo y una vez allí busca una sombra para entretenerse con el móvil, lo que no le impide decir que es una molestia muy grande y que duda que el problema tenga solución porque se va acumulando el trabajo de inspección y de los talleres. Además explica que en ocasiones, tras esperar una hora en la oficina no ha podido pasar la inspección del vehículo y todo ello es tiempo invertido que no factura.

«Fatal, fatal, fatal y fatal»

Así resume un mecánico de Ciutadella la situación de los talleres respecto a la ITV. «Has de ir allí y estar tres horas, con la hora pedida, ¡un desastre!», concluye.

Los talleres de automoción denuncian que se les ha atribuido involuntariamente un papel de intermediador, recibiendo a diario consultas de sus clientes, propietarios de automóviles, sobre el modo de proceder.

Les recuerdan con frecuencia que con la ITV caducada no se puede circular; que de producirse un accidente sin ITV el seguro podría declinar el pago de ciertos daños; informan de que actualmente con la ITV en vigor es muy difícil que las estaciones acepten el vehículo, ya que debido al gran volumen de inspecciones pendientes, priorizan a los vehículos con la inspección ya caducada. Y mientras resuelven estas dudas, atienden otros casos relacionados con la ITV y aguardan colas, acumulan horas de trabajo no remunerado.

La asociación de talleres de PIME califica de muy grave lo que está sucediendo y solicita aclaración de todo ello a la Conselleria de Movilidad del Consell. Ya en marzo pasado habían propuesto entre otras cosas una segunda línea de ITV en Ciutadella, una tercera estación de ITV en Es Mercadal y celeridad en la licitación del nuevo contrato de gestión de la ITV.