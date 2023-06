L’empresa encarregada del servei de neteja a Ciutadella, FCC, ha hagut de recórrer a personal d’altres pobles per a realitzar les seves funcions. Ha estat així, perquè, com recordava aquest diumenge el portaveu del comitè d’empresa, Juanmi Salord, pel desacord que hi va haver amb l’empresa.

Cada any es va negociar el conveni per pactar les condicions per a Sant Joan, que enguany tenia la particularitat de tenir dos festius, dia 24 i dia 25, que era diumenge. A més, enguany no s'ha comptat amb el personal d'Excavacions Moll que solia retirar l'arena, feina que havia d'assumir FCC. Netejant amb una pistola d'aigua a la plaça de Ses Palmeres, davant la casa Vivó Truyols | Katerina Pu L'assemblea de treballadors va fixar una pujada mínima, que l'empresa no va acceptar. Finalment, les tasques han anat a càrrec del personal que va acceptar fer feina individualment, i el que ha vingut de reforç d'altres municipis i del servei de neteja de platges. Les feines van començar passada la mitjanit i es van allargar tot el matí.