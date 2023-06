El port de Son Blanc ha tornat a estar aquest diumenge a vessar, tot i que aquesta vegada per la frenètica activitat dels passatgers que van retornar als seus pobles després d'un intens cap de setmana de festa a la ciutat de Ponent. La fi de les festes patronals de Sant Joan a Ciutadella marca el retorn a casa de milers de visitants que van arribar en massa entre dimecres i dijous de la setmana passada.

La majoria d'ells, en coincidir el final de les festes amb el final de la setmana, van optar per marxar, quan hi havia previstes fins a 13 sortides. Onze d'elles han tingut com a destinació Mallorca i dues Barcelona. En total, es van comptabilitzar prop de 7.000 places de tornada en un sol dia.

Cal recordar que el dimecres van desembarcar en el mateix port de Son Blanc fins a nou vaixells. El dijous es van realitzar deu trajectes per arribar a Ciutadella, mentre que el divendres, el primer dia de les festes patronals, es van registrar fins a 11 arribades. En aquests tres dies, el nombre de places oferides va ser de gairebé 20.000. El dia de Sant Joan, el tràfic va baixar, tot i que hi va haver vuit trajectes d'anada i vinguda.