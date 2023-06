La sensación en Ara Maó es que el PSOE nunca ha querido, en realidad, negociar un pacto de gobierno. Interpretan desde la agrupación de electores que en todo momento ha sido un ‘o lo tomas o lo dejas’, con varios ultimátums que no habían existido en negociaciones precedentes entre los mismos dos actores.

En un comunicado emitido el mediodía de este martes, Ara Maó afirma que «el PSOE ha demostrado una arrogancia y una falta de saber estar política que han dificultado las negociaciones». Atribuye a los socialistas una «actitud victimista» y les acusa de preferir «ir en solitario antes que negociar nada con la izquierda». La sensación de que desde un principio la opción del PSOE era un gobierno en minoría va ganando peso en el ánimo de Ara Maó.

Jordi Tutzó, número uno de la lista, pone en valor el gesto de votar a favor de la investidura de Héctor Pons como alcalde pese a no tener un acuerdo cerrado. «Sabemos que los mahoneses quieren un gobierno progresista», ante lo cual lamenta la falta de generosidad y capacidad para negociar socialista, «siempre ha sido ‘esto es lo que hay’», pese a que «no queremos ni sillas ni sueldos, lo hemos demostrado».

Ara Maó entiende que «no podemos firmar un mal acuerdo, y es mejor hacer una oposición responsable para poder servir a nuestros votantes y a toda la ciudadanía de manera fiel y como se merecen». Sienten que se les ha faltado al respeto, y por extensión a sus alrededor de 2.000 votantes el pasado 28 de mayo.

Malas formas y filtraciones

Las formas del PSOE tampoco han gustado nada en Ara Maó, con dos comunicados a los medios (la última oferta antes de la investidura de Héctor Pons y la decisión del PSOE de romper negociaciones el lunes por la noche) sin previo aviso, afirman ellos, y en los que ven un claro ánimo de dejar a la agrupación de electores fuera del equipo de gobierno.

De hecho, Ara Maó había convocado ayer por la noche a su asamblea para determinar qué hacer con la última propuesta del PSOE, una decisión que ya no hizo falta tomar ante la negativa de los socialistas de establecer un pacto. Jordi Tutzó no entiende por qué no ha sido posible en esta ocasión alcanzar el acuerdo que sí se obtuvo en 2015 y 2019, a no ser que se trate de un cambio de rumbo estratégico del PSOE y de un menosprecio hacia Ara Maó, por mucho que haya perdido peso en el Consistorio.