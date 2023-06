Més per Menorca exigirá al Govern destinar 5 millones a la Reserva de Biosfera

Més per Menorca ha anunciado este jueves la presentación de una proposición no de ley para exigir al Govern que destine cinco millones de euros a la Reserva de Biosfera, tal como defendió el PP antes de ganar las elecciones. Los menorquinistas han explicado que ley prevé la creación de un mecanismo de financiación para la Reserva de Biosfera dotado de un mínimo de 5 millones de euros, de los cuales el Consell Insular aporta un 25 por ciento y el Govern el 75 por ciento restante, es decir, 3,75 millones de euros. En esta línea, Més per Menorca ha recordado que los 'populares' fueron muy críticos con la Ley de Menorca Reserva de Biosfera durante su tramitación, entre otras cosas, porque consideraban insuficiente la aportación del Govern.

En consecuencia, los diputados de Més per Menorca velarán para asegurar que el PP cumple con aquello que reivindicaba cuando estaba en la oposición. Este anuncio de los menorquinistas se ha producido el día siguiente a que PP y Vox hayan suscrito un acuerdo de gobierno en el cual figura la derogación parcial de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera. Asimismo, Més per Menorca también ha registrado una interpelación sobre la política de vivienda del nuevo Govern. «Queremos poner en examen todas las propuestas en materia de vivienda que figuran en el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox, ya que muchas medidas son contradictorias, no se puede gastar más si se ingresa menos», han subrayado a través de un comunicado. Por otro lado, han presentado una proposición de ley para establecer que, antes de aprobar un Decreto Ley, el Govern tenga que disponer de un informe del Consell Consultiu. Esta es una proposición de ley que Més per Menorca ya presentó la pasada legislatura y que fue rechazada con los votos de la mayoría parlamentaria que en aquel momento apoyaba en el Ejecutivo autonómico, pero, en cambio, recibió los votos favorables de PP y Vox. «Suponemos que ahora volverán a votar a favor y, por lo tanto, ante la posibilidad que el Govern tenga la posibilidad de gobernar por decreto ley, esperamos que el Consell Consultiu tenga que hacer un informe previo», han manifestado. Otro de los elementos sobre los que los diputados Más por Menorca se han interesado es la contratación de la construcción y explotación de cinco nuevos pantalanes en el puerto de Fornells. Finalmente, también ha registrado una solicitud de documentación y una pregunta escrita con el objetivo de poder disponer de toda la información sobre las dudas suscitadas por el Gobierno central sobre la constitucionalidad de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera.