El cambio político en el Govern balear significará un nuevo rumbo para algunos proyectos pendientes en Menorca, inversiones estancadas durante años como el futuro Conservatorio Profesional de Música y Danza y el equipamiento sanitario en Ciutadella, para el que el PP siempre apostó por construir un segundo centro de salud frente a la idea del gobierno Armengol de ampliar Canal Salat.

El PP de Menorca tiene el compromiso de la próxima presidenta de la Comunidad Autónoma, Marga Prohens, de impulsar ambas iniciativas. En cuanto al Conservatorio, el exconseller de Educación y ahora alcalde de Pollença, Martí March, prometió licitar por tercera vez la obra en 2023, después de que el concurso quedase desierto dos veces, la última con una subida de casi dos millones en el presupuesto base que se elevó a 8,3 millones de euros. Pero acabó la legislatura y el compromiso no llegó a concretarse, ahora el futuro de esta infraestructura queda en manos de una Conselleria de Educación que dirigirá el PP y un Ayuntamiento de Maó con gobierno socialista en minoría.

El proyecto de Josep Llinàs para convertir la Sala Augusta en conservatorio es de 2011, han pasado más de once años, el PP recrimina que se han perdido, y su diputado Jordi López Ravanals desliza que el centro está en Maó pero es de toda Menorca, «si no nos movemos podría hacerse en otro sitio, es necesario un acuerdo rápido para que el dinero no se pierda». Otros municipios podrían estar muy interesados en acoger las futuras nuevas instalaciones del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Menorca si Maó no cambia de idea. No obstante el PP insular «tiene el compromiso de Prohens de que si hay acuerdo con el Ayuntamiento de Maó se hará», eso sí, los populares siempre se han inclinado por construir un edificio de nueva planta en la zona de Sinia Costabella. El portavoz popular, Mateu Aínsa, presentó precísamente en campaña dicha propuesta, que prevé un edificio de varias plantas, salas de ensayo y auditorio; es más espacioso por lo que la danza, a priori, no se descarta. «El Ayuntamiento de Maó tiene que pensar y ser responsable, la Sala Augusta no cumple las expectativas y necesidades de un conservatorio que es para toda la isla, es un capricho, un proyecto agotado», declara el diputado López Ravanals.

Salud

En el ámbito sanitario y en la zona de Ponent, el PP tiene claro que construirá un segundo centro sanitario en Ciutadella, más parecido a un hospital comarcal, en otra zona con capacidad para crecer como Santa Rita, ya que Canal Salat –que tiene cerca de 29.000 tarjetas sanitarias asignadas–, ahora mismo solo puede ampliarse en planta. La inversión comprometida por el Govern para ampliar Canal Salat asciende a 7,7 millones, y el último movimiento para ejecutarla fue la reunión mantenida en febrero entre representantes de Salud y el Ayuntamiento de Ciutadella. La intención era buscar opciones para implementar el plan funcional de Canal Salat ya diseñado para ampliar la cartera de servicios del centro de salud, un plan que ahora se ve comprometido.

Construir ese segundo centro para Ciutadella, que pueda dar servicio también a la población de Ferreries, evitando desplazamientos al ‘Mateu Orfila’, es otro de los compromisos que el PP insular ha atado con la próxima presidenta de Balears. Es lo que llevan reclamando durante años en la oposición, impulsado por la exdiputada Asunción Pons, y que la izquierda siempre ha rechazado. Este proyecto deberá contar con el apoyo del Ayuntamiento, donde el PP gobierna en minoría.