El gobierno en minoría del PP en Ciutadella echa andar. Lo hace con la primera gran prueba de fuego, la aprobación de las retribuciones del equipo de gobierno. El pleno se celebra este jueves y el PP logrará sacar adelante su propuesta, presumiblemente, sin oposición. El gobierno de Ciutadella plantea mantener los mismos sueldos de los concejales de los últimos cuatro años, y ante ello ni el PSOE ni el PSM planean oponerse.

Juana Mari Pons cobrará lo mismo que percibía Joana Gomila, 3.179,95 euros brutos mensuales. Habrá otras cuatro dedicaciones exclusivas con un sueldo de 2.793,62 euros, que serán para los concejales Joan Benejam, Raquel Pericàs, Esperança Juaneda y Àngels Torrent. El concejal Miquel Pau Fullana tendrá una dedicación del 90 por ciento, con un salario de 2.514 euros al mes, mientras que los regidores Daniel Óscar Marquès y Nicolás Blanco, con una dedicación del 80 por ciento, cobrarán 2.235 euros.

Así, según la propuesta de cartapacio tendrán dedicación ocho concejales, a la espera de decidir si la futura regidora Estefanía Quintana, que aún no ha tomado posesión para suplir la vacante dejada por la dimisión de Marc Marquès, también asume una dedicación del 80 por ciento. El coste total de los concejales del equipo de gobierno se aproxima a los 300.000 euros anuales (hasta los 330.000 euros si finalmente se incluye la dedicación de Quintana), una cifra muy similar a los 318.00 euros anuales del pasado mandato. También se mantienen las dietas aprobadas hace cuatro años. Por asistencia a pleno, cada concejal sin dedicación cobrará 264 euros, mientras que por cada comisión informativa se percibirá 79 euros.

«No hay grandes cambios, ni siquiera hemos subido el IPC», asegura la alcaldesa, que tiende la mano a todos los grupos, consciente que no va a ser la primera vez que los va a necesitar. Los socialistas no tienen decidido si votarán a favor o se abstendrán, pero en todo caso, no ejercerán el bloqueo. «Sería contradictorio oponernos a una propuesta similar a la que aprobamos hace cuatro años», argumenta la concejal y secretaria general del PSOE de Ciutadella, Sandra Moll. Parecido lo ve Maria Jesús Bagur del PSM, que votarán a favor de las retribuciones, aunque se abstendrán en la cuestión de las dedicaciones.

Por su parte, la concejal de Vox tampoco tiene claro qué votará, aunque su concejal Maite de Medrano afirma que su partido «a lo que se opone es a subir los sueldos», algo que no se da, por lo que se intuye que tampoco se posicionará en contra.

Sin Ciutadella Endavant

El pleno de esta tarde no habrá representación de Ciutadella Endavant, debido a la renuncia de su único concejal Sebastià Servera y a que su sustituta, Carla Gener, al no tener las credenciales (igual que Estefanía Quintana) todavía no habrá tomado posesión como regidora. Se prevé que ambas asuman el acta de concejal en el pleno ordinario de la semana que viene.