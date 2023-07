El PP ya recurrió con Santiago Tadeo al conseller no electo en la legislatura 2011-2015, primero con Cristóbal Huguet y en 2013 con Marta Vidal para dirigir Ordenación del Territorio. De esa estructura de siete consellers más uno no electo se pasó en 2015 al gobierno del tripartito PSOE-Més-Podemos, también con ocho consellers ejecutivos y alternancia en la presidencia entre Maite Salord y Susana Mora. En esa ocasión se crearon dos vicepresidencias, una para Podemos y otra repartida entre Més y PSOE. La reedición del pacto de la izquierda en 2019-2023 mantuvo una vicepresidencia en manos de Més, que ahora desaparece o, al menos, no se especifica en el organigrama hecho público por el PP. En la última legislatura, con el gobierno de PSOE, Més y Unidas Podemos, la estructura se ha mantenido con ocho consellers, pero el número de directores insulares se ha elevado a dieciocho.