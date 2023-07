A veces las ausencias explican mucho más que las presencias y en el documento de 30 medidas acordado por PP y Vox, las políticas prioritarias para el próximo gobierno de coalición, las hay que son muy significativas. Del análisis de los 30 puntos suscritos por Adolfo Vilafranca y Maite de Medrano se puede concluir que la influencia de Vox es débil, no ha introducido claramente sus postulados como en otras instituciones, pero si se examinan algunas omisiones llamativas, la mano del partido de Abascal empieza a hacerse más evidente.

Ejemplo claro es el cambio climático y la transición energética, conceptos que no se mencionan en ningún momento en el documento, que se alinea en este aspecto más con el programa electoral de Vox, que lo omite totalmente, que con el del PP, en el que se especifica que «estamos comprometidos con la lucha por el cambio climático» y se detallan actuaciones en materia energética enmarcadas en los objetivos de descarbonización del sistema energético insular.

Al ámbito medioambiental el documento del acuerdo solo reserva tres medidas, mejora de los niveles de reciclaje para reducir los vertidos a Milà, derogación de aspectos de la Ley de la Reserva de Biosfera y, el punto que más se aproxima a la cuestión, el impulso del Plan de Acción de la Reserva de Biosfera «poniendo en marcha proyectos -sin más concreción- que mejoren la conservación del medio ambiente y el desarrollo de Menorca». La otra única referencia al tema medioambiental está en el apartado de ordenación territorial y turística, en el que se pide que la ecotasa se destine a «cubrir las necesidades en materia de sostenibilidad, la protección y regeneración de Menorca».

Resulta llamativo que un tema tan sensible como la escasez de recursos hídricos no merezca ni una línea en el acuerdo entre PP y Vox, cuando el PP ha hecho bandera de la necesidad de actuar para la mejora de las infraestructuras en ese ámbito, con varias propuestas en su programa electoral. Otra de las ausencias que llaman la atención en el documento de referencia del próximo gobierno insular es la referida a uno de los problemas más acuciantes para la ciudadanía, sobre todo para los jóvenes que quieren emanciparse, el acceso a la vivienda, materia en la que, no obstante, cabe recordar que el Consell no tiene competencias.