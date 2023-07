El turoperador Around Portugal, que trabaja con hoteles de Son Bou, denuncia que en la playa de Alaior un concesionario realquila hamacas y sombrillas aprovechando que los clientes salen a comer, obviando que las tarifas son para todo el día.

Representantes de Around Portugal se refieren al comportamiento que, del 18 al 25 de junio, han podido documentar por parte de empleados de uno de los concesionarios. Exponen que, tras haber pagado 10 euros por cada elemento, cuando sus clientes se dirigían a almorzar, dejando sus pertenencias en las hamacas, el personal de la empresa «retiraba las cosas de las personas y las alquilaban a otros clientes». Luego, al regresar, todo «estaba en una caja, con cosas de otras personas, no identificadas o separadas, y les decían que su pago era solo para medio día y que ya no tenían hamaca ni sombrilla».

Esto ocasionó problemas e incluso uno de los ‘playeros’ «agarró» y «amenazó a un señor de 75 años», denuncia el operador. Las quejas que han recibido se cuentan por decenas.