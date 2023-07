El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ciutadella defenderá, en el próximo pleno, una moción para que el nuevo equipo de gobierno retome su proyecto para la recirculación del agua en la playa de Cala Blanca. Un plan que permitiría, afirman, eliminar la presencia de fitoplancton y el consiguiente tono verdoso del mar, y con ello, también las quejas por parte de restauradores, residentes y visitantes.

En la última legislatura se redactó y aprobó un proyecto que «finalmente no se ejecutó», para evitar la proliferación de fitoplancton que se produce de «manera natural» en esta cala. «Se producen durante el verano episodios de afloramientos de fitoplancton (algas microscópicas) que pueden dar una coloración verdosa al agua de la cala», aprovechando «las corrientes de agua dulce y las altas temperaturas», ideales «para su crecimiento».

Redistribuir la arena

Esta problemática se suma al estancamiento de agua que se produce sobre el arenal, causado por el «desnivel central» que crea «un efecto ‘olla’». Los socialistas consideran que Cala Blanca «requiere de unas actuaciones específicas para mantenerla en buen estado». Para paliar el desnivel que ocasiona el encharcamiento de agua, señalan que habría que «redistribuir» la arena que se acumula al final de la playa, junto al puente, para «rellenar la zona de la ‘olla’ de la parte central». De este modo, cuando el oleaje penetrara en la arena, un perfil natural más elevado haría retroceder el agua, sin que se produjeran acumulaciones.

Como ejemplo, desde el PSOE se refieren al episodio ocurrido el pasado mes de junio. Se formó un charco en el centro de la playa, el rastro del cual todavía se aprecia. De hecho, tres semanas después todavía está húmedo, lo que impide que los bañistas puedan hacer uso de esa zona.

«A pesar de que se ha hecho una primera actuación para succionar el agua estancada en la playa», todavía no es suficiente, apuntan desde el PSOE, y no se ha recuperado aún «la arena blanca característica». Además, «como no se ha hecho el trabajo de redistribuir la arena, se mantiene la zona central deprimida, y en caso de mal tiempo se volverá a encharcar y volverá a quedar agua estancada».

Así las cosas, el grupo que lidera Carol Cerdà insta al nuevo equipo de gobierno a acometer una actuación «urgente» para solucionar «la situación de estancamiento de agua marina en el centro del arenal, así como un plan de vigilancia, seguimiento y mantenimiento de la playa para asegurar su buen estado durante todo el año».