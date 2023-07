Las quejas de algunos vecinos del centro de Alaior por las molestias que les causa un establecimiento situado entre el Carrer Nou y Es Carreró, «Degusta-lô, han motivado que el Ayuntamiento haya abierto dos expedientes de carácter informativo para determinar si el local en cuestión incumple alguna de las ordenanzas municipales, preferiblemente las relativas a ruidos y ocupación de la vía pública.

Uno de esos vecinos se ha dirigido reiteradamente al equipo de gobierno para expresar su malestar por su inacción ya que sus primeras quejas datan de hace un año. Ahora, con la llegada del verano y la ubicación de las mesas en el exterior del local esas molestias se agravan, explica, tanto como el incivismo que en su opinión resulta de la aglomeración excesiva de personas en su entorno. El mismo establecimiento está situado junto a la discoteca CC3, del mismo dueño, aunque ahora permanece cerrada.

La teniente de alcalde, Maria Antònia Pons, explicó este viernes que el Ayuntamiento persigue una buena convivencia entre el ocio y la actividad comercial y de restauración que dinamiza el pueblo, con el descanso de los vecinos. «Debemos buscar ese equilibrio porque es importante para Alaior que haya ambiente», como el que genera este local en pleno casco antiguo.

Asegura la edil que hasta la fecha «Degusta-lô» cumplía todas las normativas. En caso de que los expedientes abiertos digan lo contrario se aplicarían las sanciones que contemplan las ordenanzas.

El firmante de la carta sostiene que no pretende el cierre del bar sino que el Ayuntamiento haga cumplir la normativa. Asegura, no obstante, que ya ha iniciado acciones legales contra los dueños y las autoridades municipales que permiten esta situación. El Ayuntamiento no tiene conocimiento de estas acciones.