La recogida selectiva para locales, comercios y restauración, como lanzadera hasta que se extienda a particulares a medio y largo plazo, debía haber arrancado ya en seis de los ocho municipios, pero solo lo ha hecho en tres. En todo caso se advierte una falta de información generalizada puesto que en la mayoría de casos no iniciados desconocen cuándo y cómo comenzará a implantarse la recogida selectiva en sus calles.

Ciutadella, Sant Lluís y Ferreries son los que tienen en marcha el controvertido sistema mientras que en Es Migjorn, Es Mercadal y Alaior todavía no han comenzado. El alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, explicaba este martes que la empresa debía haber empezado el servicio este mismo mes pero «nos pidieron retrasarlo algo de tiempo». En Es Migjorn, su alcaldesa, Antonia Camps, dice que tampoco ha comenzado, «ni sabemos cuándo será porque no nos han dado ninguna fecha, pero si no lo tenemos, mejor», explicita a la vista de los problemas que está causando la puesta en funcionamiento en Ciutadella.

En cuanto a Alaior, la teniente de alcalde, Maria Antònia Pons, señalaba que el municipio desconoce el momento en el que se implantará el servicio, «lo que teníamos entendido es que comenzaba como prueba piloto en otros pueblos, pero nada más».

En Sant Lluís y Ferreries, ya en marcha, se ofrecieron los recipientes y hubo información, «aunque no siempre cumplen los horarios y hemos recibido algunas quejas», indica Pedro Tudurí, primer teniente de alcalde, quien apela a que pase un tiempo para que la empresa normalice el servicio además de plantear una reunión con el Consell. Es la misma valoración que hace Vicent Coll, teniente de alcalde de Ferreries, «a veces son las 6.30 de la tarde y no han pasado cuando es de 13.30 a 15 horas».