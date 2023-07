El sindicato Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE), que representa entre otras profesiones a los auxiliares de enfermería, se reunió este miércoles con la consellera de Salud del Govern, Manuela García, para trasladarle una serie de reivindicaciones que después de años no consiguen satisfacer. Entre ellas destacan «el problema de la discriminación» que los profesionales técnicos de grado superior y de grado medio de la Formación Profesional están sufriendo al no tener reconocido el plus salarial para los llamados puestos de difícil cobertura en las áreas de salud de Menorca, Eivissa y Formentera.

A través de un comunicado del que se hace eco Europa Press, el sindicato denunció que «es inadmisible que siga ocurriendo porque todos los profesionales tienen las mismas dificultades, independientemente de su nivel educativo». En ese sentido hay que recordar que este plus salarial solo se aplica para médicos y enfermeras y que el sindicato ya había logrado arrancar el compromiso del anterior Ejecutivo autonómico de que se iba a aprobar la inclusión de los técnicos sanitarios, aunque no llegó a fructificar antes del cambio político. Auditoría Entre los asuntos que se abordaron en la reunión también destacan la urgencia de aplicar el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público de manera que los técnicos de grado medio pasen a formar parte de la categoría C1 y que los de grado superior sean considerados de categoría B. «Ya son 15 años los que desde el sindicato llevamos luchando contra el agravio comparativo con respecto a otras categorías profesionales», lamentaron desde el USAE. Por su parte, la consellera de Salud se comprometió a llevar a cabo una auditoría para analizar la situación en la que se encuentra la sanidad balear y sus profesionales.