El nuevo presidente del Consel ejerció un duro marcaje al anterior equipo de gobierno en el desarrollo del proyecto de reforma de la carretera general. Sabe que las miradas estarán puestas en lo que haga al respecto.

En cuanto a la carretera general, ¿la decisión sobre el enlace de Rafal Rubí llegará antes o después de que se declare la Menorca Talaiótica?

-El asunto de Rafal Rubí sale en el informe de Icomos porque el conseller Miquel Àngel Maria hizo parar el autobús de la expedición allí, de forma improvisada. La politización por parte del anterior equipo de gobierno llega a este extremo. Nuestra prioridad es lograr la distinción de la Menorca Talayótica. Luego la solución al enlace pasará por la redacción del proyecto, que hay que licitar, encargar la redacción, redactarlo, que le den el visto bueno los técnicos...

¿Pero no está el proyecto ya en la Comisión Balear de Medio Ambiente?

-No sé lo que han presentado No es un proyecto ejecutivo aprobado como toca. No tiene ningún tipo de validez.

¿Un teatrillo?

-Sí.

El tiempo es importante.

-El orden es, primero, la Menorca Talayótica. Creemos mucho en esta declaración, que fue una iniciativa nuestra. Luego vendrá la redacción del proyecto, y para esto Icomos cuenta con unas mesas de trabajo específicas para valorar soluciones técnicas. No haremos nada sin tener en cuenta a Icomos.

¿El proyecto será para mantener el enlace medio construido ya en Rafal Rubí?

-Nosotros no dibujaremos las carreteras. Lo tienen que hacer los técnicos, y esto es lo que dijeron sobre el puente de Rafal Rubí. Ya veremos lo que sale de la mesa con Icomos.

¿En paralelo se avanzará con otros tramos de la Me-1 para que no haya más demoras?

-Estamos muy condicionados por el dinero. La carretera se financiaba con un convenio con el Ministerio de Fomento que se dejó perder por falta de ejecución, firmado en 2007 con precios de entonces. Tenemos que recuperar el convenio, el dinero y algo más. Si no, no acabaremos la carretera.

Se transfirieron al Govern unos fondos de insularidad equivalentes al convenio de carreteras para Balears. ¿Se reclamará este dinero al Govern?

-Este fondo debe paliar la doble insularidad, no se debe destinar a carreteras. Fue un juego de trileros. Menorca merece un dinero extra por la doble insularidad, el Govern accederá a negociar un nuevo convenio de carreteras. Es lo que pediremos, ir todos de la mano para reclamar un nuevo convenio.

¿Por qué se necesita convenio con 30 millones de superávit?

-Hay limitaciones en esta partida, queremos analizar qué margen tenemos y priorizar.

¿El Consell pondrá dinero para la carretera mientras negocia el convenio?

-Destinaremos fondos propios si hay problemas con el convenio. Las carreteras son prioritarias, por seguridad. La velocidad de ejecución igual no será la misma.

¿El tramo central (Alaior-Ferreries) será del modelo PP o del de la izquierda?

-¿Cuál es el modelo de la izquierda? ¿El de la variante de Ferreries agujereando una montaña, con rotondas más grandes, parcialmente en una ANEI...? No lo sé. Aplicaremos el criterio de evitar los giros a la izquierdas... El modelo que ya hay en Menorca, adaptado a cada punto y dimensionado. Este tramo es la continuación de la variante.

Esta conselleria tendrá trabajo. También maneja la ITV...

-Es otro problema. Acaba el contrato en diciembre y no hay nada hecho.

Damos por hecha la prórroga.

-No hay alternativa.

¿Externalizar la redacción de los pliegos es una alternativa?

-Alguna vez se ha hecho. Pero luego los tienen que revisar los técnicos de la casa, necesita un informe interno... Normalmente hay carencias.

