Van pasando las semanas y no termina de resolverse la licitación del contrato para operar la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid. La consecuencia para los usuarios es que más allá del periodo en que la ruta queda en manos de la libre competencia, a finales de octubre, no es posible encontrar vuelos directos entre la Isla y la capital de España, lo que ya ha generado las primeras quejas de usuarios que ven como no pueden planificar sus viajes para fechas señaladas como las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Cabe recordar que el plazo para que las compañías presentaran ofertas terminó el 30 de junio y que solo se ha presentado una empresa, la UTE formada por Iberia, Air Nostrum e Iberia Express. Los sobres de la oferta se abrieron el 18 de julio, pero todavía no se ha adjudicado.